Новости из соседней Украины

8 Февраля 2017 21:10

Крайнюю нестабильность в Донбассе доказало дерзкое убийство в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.

Погиб командир батальона ополченцев, известный под позывным Гиви. В момент гибели Михаил Толстых находился в своем кабинете на базе отряда в Донецке. По разным данным, в помещении произошел взрыв либо выстрел из реактивного огнемета "Шмель". В здании возник пожар. Известно, что на Толстых несколько раз совершались покушения. В местной прокуратуре заявили, что уже вышли на след предполагаемых преступников. В ДНР усилены меры безопасности и будет объявлен траур. Ее глава Александр Захарченко заявил, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров презентовал в Москве свою вторую книгу - "Уроки Майдана. Украина после переворота". Первая называлась "Украина на перепутье". Азаров детально с профессиональных позиций анализирует современное состояние украинской экономики, гражданских свобод на Украине, разбирает основные вехи политической жизни страны после Майдана.

Ну, а в Киеве звучат призывы объявить бойкот посольству Германии. Накануне немецкий посол допустил, что региональные выборы в Донбассе могут быть проведены в условиях присутствия российских войск. Когда как украинские власти рассматривают именно вывод российских войск как условие для проведения любых выборов в соответствии с украинским законодательством. МИД Германии предпочел оставить дипломатический инцидент без ответа.