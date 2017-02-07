Новорожденный бегемотик покоряет Всемирную паутину

7 Февраля 2017 15:07

Новая звезда покоряет Всемирную паутину. В Интернете стремительно набирает популярность видео, на котором новорожденный бегемотик делает свои первые шаги. Родилась малышка в зоопарке американского города Цинциннати на 6 недель раньше срока, и назвали ее Фионой. Ветеринары оказывают малышке-бегемоту круглосуточный уход. По словам администрации зверинца, с каждым днем Фиона становится все активнее и заметно набирает вес.