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Новорожденный бегемотик покоряет Всемирную паутину
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7 Февраля 2017 15:07

Новорожденный бегемотик покоряет Всемирную паутину

Новая звезда покоряет Всемирную паутину. В Интернете стремительно набирает популярность видео, на котором новорожденный бегемотик делает свои первые шаги. Родилась малышка в зоопарке американского города Цинциннати на 6 недель раньше срока, и назвали ее Фионой. Ветеринары оказывают малышке-бегемоту круглосуточный уход. По словам администрации зверинца, с каждым днем Фиона становится все активнее и заметно набирает вес.

  

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