Новое землетрясение в Италии

30 Января 2017 07:05

Толчки магнитудой 3,8 сотрясли город Аматриче. О пострадавших информация не поступала. Частично обрушилась старинная церковь 15 века. Итальянский город уже настигало мощное землетрясение. В ночь на 24 августа в центральной части страны разрушительные толчки унесли 300 жизней. Тысячи человек остались без крова. В этом месяце серия землетрясений произошла в итальянских провинциях Лацио, Абруццо и Марке.