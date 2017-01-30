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Новое землетрясение в Италии
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30 Января 2017 07:05

Новое землетрясение в Италии

Толчки магнитудой 3,8 сотрясли город Аматриче. О пострадавших информация не поступала. Частично обрушилась старинная церковь 15 века. Итальянский город уже настигало мощное землетрясение. В ночь на 24 августа в центральной части страны разрушительные толчки унесли 300 жизней. Тысячи человек остались без крова. В этом месяце серия землетрясений произошла в итальянских провинциях Лацио, Абруццо и Марке. 

  

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