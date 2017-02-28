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Новое назначение в команде Дональда Трампа
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28 Февраля 2017 12:07

Новое назначение в команде Дональда Трампа

Сенат Конгресса США утвердил Уилбура Росса на пост министра торговли. 78-летний миллиардер известен скупкой проблемных компаний в различных отраслях. Он активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании. К слову, ряд демократов выступали против его назначения. Новый президент поставил перед Россом задачу добиться заключения "честных" соглашений и сокращения торгового дефицита с Китаем и Мексикой.

  

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