Новое назначение в команде Дональда Трампа

28 Февраля 2017 12:07

Сенат Конгресса США утвердил Уилбура Росса на пост министра торговли. 78-летний миллиардер известен скупкой проблемных компаний в различных отраслях. Он активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании. К слову, ряд демократов выступали против его назначения. Новый президент поставил перед Россом задачу добиться заключения "честных" соглашений и сокращения торгового дефицита с Китаем и Мексикой.