Новая версия гибели "Титаника"

4 Января 2017 15:16

Причиной крушения судна мог стать не столько айсберг, сколько пожар. Об этом пишет британская газета "Индепендент". На корпусе океанского лайнера заметны темные пятна, которые могли появиться в результате пожара внутри топливного хранилища. Предполагается, что на протяжении всего пути команда "Титаника" пыталась погасить пламя, которое нагрело корпус до 1000 градусов. Руководство лайнера запретило членам команды сообщать о возгорании пассажирам. В результате при столкновении с айсбергом обшивка корабля была более уязвима, что и привело к трагедии. Напомним, при крушении "Титаника" в 1912 году погибло более полутора тысяч человек. Всего на борту было две с половиной тысячи пассажиров.