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Новая утечка информации из Агентства нацбезопасности США
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6 Июня 2017 12:07

Новая утечка информации из Агентства нацбезопасности США

Международный скандал. Новая утечка информации из Агентства нацбезопасности США подтверждает попытки взлома электронного голосования. Об этом сообщает портал "Интерсепт", у которого есть копии секретных документов АНБ от анонимного источника. Издание отмечает, что выяснить, повлияла ли атака на избирательный процесс, невозможно. По информации ресурса, сотрудники спецслужб подозревают во взломе российских хакеров. К слову, предполагаемый информатор - 25-летняя Риалити Ли Виннер - задержана. Ее обвиняют в сборе и передаче данных об обороне. Известно, что девушка работала на крупную компанию, которая выполняла заказы для Пентагона.

  

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