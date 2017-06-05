В мире
6 Июня 2017 12:07
Новая утечка информации из Агентства нацбезопасности США
Международный скандал. Новая утечка информации из Агентства нацбезопасности США подтверждает попытки взлома электронного голосования. Об этом сообщает портал "Интерсепт", у которого есть копии секретных документов АНБ от анонимного источника. Издание отмечает, что выяснить, повлияла ли атака на избирательный процесс, невозможно. По информации ресурса, сотрудники спецслужб подозревают во взломе российских хакеров. К слову, предполагаемый информатор - 25-летняя Риалити Ли Виннер - задержана. Ее обвиняют в сборе и передаче данных об обороне. Известно, что девушка работала на крупную компанию, которая выполняла заказы для Пентагона.
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