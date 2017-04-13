Новая атака на Сирию

13 Апреля 2017 19:02

Внимание мировых СМИ сегодня вновь приковано к Сирии. Местное информагентство САНА со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил арабской республики сообщило, что в результате авиаудара возглавляемой США коалиции по складу террористов в Дейр-эз-Зоре произошел выброс отравляющих веществ. Погибли, как утверждается, сотни человек. На месте взрыва образовалось большое желтое облако. Это, как утверждают сирийские военные, подтверждает наличие химического оружия у экстремистов. Ранее страны Запада обвинили официальный Дамаск в применении зарина в провинции Идлиб. Сирийские власти в очередной раз заявили об отсутствии у правительственных сил химического оружия. И выразили готовность предоставить экспертам доступ к авиабазе Шайрат, где, как утверждается, хранятся запрещенные вещества.