В мире
7 Февраля 2017 07:05
Новая администрация США поддерживает НАТО
Новая администрация США поддерживает НАТО, но участникам Альянса нужно вносить больший вклад в его деятельность. Такую позицию озвучил глава Белого дома во время выступления на базе американских ВВС во Флориде. По мнению Трампа, многие союзники Штатов по Североатлантическому блоку даже не близки к выполнению обязательств по обороне. Отметим, Президент США еще во время предвыборной гонки жестко критиковал НАТО, заявляя, что это "устаревшая организация, потому что была спроектирована много лет назад".
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