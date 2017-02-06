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Новая администрация США поддерживает НАТО
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7 Февраля 2017 07:05

Новая администрация США поддерживает НАТО

Новая администрация США поддерживает НАТО, но участникам Альянса нужно вносить больший вклад в его деятельность. Такую позицию озвучил глава Белого дома во время выступления на базе американских ВВС во Флориде. По мнению Трампа, многие союзники Штатов по Североатлантическому блоку даже не близки к выполнению обязательств по обороне. Отметим, Президент США еще во время предвыборной гонки жестко критиковал НАТО, заявляя, что это "устаревшая организация, потому что была спроектирована много лет назад".

  

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