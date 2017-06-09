Норвежский террорист Брейвик сменил имя и фамилию

10 Июня 2017 15:18

Теперь его зовут Фьотольф Хансен. Причины таких действий никому неизвестны. Сейчас Брейвик отбывает 21-летний срок, который может продлеваться неограниченное число раз, в одиночной трехкомнатной камере. Внимание - с телевизором, компьютером, игровой приставкой и даже тренажерами. При этом террорист жаловался на условия тюремного содержания — особенно Брейвику не понравились еда из микроволновки, холодный кофе и пластиковые столовые приборы.

Напомним, летом 2011 Брейвик устроил двойной теракт, в результате которого погибли 77 человек. Свои действия он объяснил протестом против мультикультурализма и нашествия мигрантов.