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Норвежский террорист Брейвик сменил имя и фамилию
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10 Июня 2017 15:18

Норвежский террорист Брейвик сменил имя и фамилию

Теперь его зовут Фьотольф Хансен. Причины таких действий никому неизвестны. Сейчас Брейвик отбывает 21-летний срок, который может продлеваться неограниченное число раз, в одиночной трехкомнатной камере. Внимание - с телевизором, компьютером, игровой приставкой и даже тренажерами. При этом террорист жаловался на условия тюремного содержания — особенно Брейвику не понравились еда из микроволновки, холодный кофе и пластиковые столовые приборы.

Напомним, летом 2011 Брейвик устроил двойной теракт, в результате которого погибли 77 человек. Свои действия он объяснил протестом против мультикультурализма и нашествия мигрантов.

  

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