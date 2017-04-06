Норвегия построит первый в мире судоходный морской тоннель

7 Апреля 2017 09:10

Его длина через полуостров Стад составит почти 2 километра, ширина - 3 метра, высота от воды до потолка конструкции - 49 метров. Коридор будет предназначен для прохода пассажирских судов. Стоимость проекта по строительству канала оценивается примерно в 314 миллионов долларов. Ожидается, что сооружение тоннеля начнется через два года и на его возведение уйдет около трех лет. По данным авторов проекта, инженерам придется взорвать около 8-ми миллионов тонн горной породы.