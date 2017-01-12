Норвегия полностью отказалась от FM-радио

12 Января 2017 07:25

Норвегия стала первой страной, полностью отказавшейся от FM-радио. Власти приняли такое решение в пользу цифрового вещания. Постепенная ликвидация радиостанций уже началась и завершится к концу года. Ожидается, что цифровой формат позволит передавать более качественный сигнал, но такие изменения не поддерживают слушатели. Они боятся, что отключение обычных приемников лишит их доступа к оповещению о чрезвычайных ситуациях.