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Николаю Расторгуеву - 60
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21 Февраля 2017 09:09

Николаю Расторгуеву - 60

Его песни "Комбат", "Березы" и "Полустаночки" знакомы каждому. Николаю Расторгуеву сегодня 60. С юбилеем народного артиста России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Профессиональную карьеру Расторгуев начал с ансамбля "Шестеро молодых". Потом были ВИА "Лейся, песня", "Рондо" и наконец "Любэ", которую основал Игорь Матвиенко. Дебютный диск вышел в 91-м году и получил название "Атас". С тех пор группа записала и выпустила около 20 альбомов, а их концерты всегда проходят при аншлагах. Кроме песенного творчества, Николай Расторгуев снялся в нескольких художественных фильмах и сериалах, попробовал себя на сцене Театра Маяковского.

 

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