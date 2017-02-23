Нидерланды поддержали ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - ЕС

24 Февраля 2017 08:01

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - ЕС. Несмотря на итоги референдума, на котором большинство граждан страны высказались против. За проголосовало 89 депутатов, против – 55. Это члены ультраправой Партии свободы, а также "Христианско-демократического призыва" и Социалистической партии. Теперь ожидается голосование в Сенате. Нидерланды, напомним, единственная страна ЕС, не поддержавшая ратификацию данного соглашения. Чтобы голландцы сказали "да", в документ по их требованию внесли правки. В частности, в нем нет обязательств оказывать Киеву военную помощь и предоставлять украинцам право проживать и работать в Евросоюзе.