Ни одна партия в Великобритании пока не набирает абсолютного большинства

9 Июня 2017 08:03

Главная мировая новость - итоги парламентских выборов в Великобритании. Ни одна партия пока не набирает абсолютного большинства, что открывает перспективу "подвешенного парламента". Что означает, Кабинет министров не будет располагать хорошей опорой для проведения законопроектов без поддержки участников других партий. Лейбористы призвали премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку.

Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании: "Досрочные выборы, как ожидали консерваторы, позволят им получить абсолютное большинство в парламенте. Это был бы мандат доверия. Но вышло иначе. Консерваторы вчера потеряли ряд мест в законодательном органе, потеряли и своих избирателей. Им не доверяют. Люди устали от жестких мер экономии. Думаю, это повод для отставки Терезы Мэй".

Для того чтобы заручиться абсолютным большинством в нижней палате, консерваторы должны получить 326 мест, а им достается лишь 318. Голосование, напомню, было досрочным - его инициировала сама Мэй в надежде на то, что ее однопартийцам удастся получить абсолютное большинство в законодательном органе.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии: "Великобритания, как никогда раньше, нуждается в стабильности и определенности. И если подсчеты верны и Консервативная партия побеждает на выборах и получает большинство мест в парламенте, то смею вас заверить, что мы будем действовать в национальных интересах. Мы сможем гарантировать стабильность и спокойствие на годы вперед".

По словам аналитиков, череда терактов в Лондоне и Манчестере негативно сказалась на рейтинге правящей партии. Мэй - сторонница выхода королевства из ЕС, а Корбин выступает за евроинтеграцию. Не исключено, что, если в итоге консерваторы получат не много мест в парламенте, Великобритания может остаться в составе Евросоюза.