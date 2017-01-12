11 Января 2017 07:09

Владелец магазина расстрелял вооруженного грабителя перед видеокамерой. В городе Мейблтон в штате Джорджия на юго-востоке США произошла неудачная попытка ограбления оружейного магазина. Двое налетчиков, судя по кадрам, врываются в помещение, но хозяин магазина - седовласый мужчина - не растерялся. Он хватает оружие и открывает огонь. Первым выстрелом он сражает наповал грабителя с двумя пистолетами в руках. Второй преступник предпочел сразу же скрыться. Его ищут до сих пор.