Несколько инцидентов со стрельбой в Вашингтоне

24 Февраля 2017 15:07

51-летний ветеран морской пехоты ВМС США Адам Пурингтон с криком "Вон из моей страны!" открыл стрельбу по компании индийцев. Произошло ЧП в одном из баров города Олейте (штат Канзас). В результате погиб 32-летний авиационный инженер из индийского города Хайдерабада. Двое госпитализированы. Убийца задержан. По предположениям полиции, бывший морпех перепутал индийцев с арабами. Накануне же на северо-востоке американской столицы вооруженный человек открыл огонь по полицейским, двое правоохранителей ранены, нападавший убит.