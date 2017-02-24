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Несколько инцидентов со стрельбой в Вашингтоне
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24 Февраля 2017 15:07

Несколько инцидентов со стрельбой в Вашингтоне

51-летний ветеран морской пехоты ВМС США Адам Пурингтон с криком "Вон из моей страны!" открыл стрельбу по компании индийцев. Произошло ЧП в одном из баров города Олейте (штат Канзас). В результате погиб 32-летний авиационный инженер из индийского города Хайдерабада. Двое госпитализированы. Убийца задержан. По предположениям полиции, бывший морпех перепутал индийцев с арабами. Накануне же на северо-востоке американской столицы вооруженный человек открыл огонь по полицейским, двое правоохранителей ранены, нападавший убит.

  

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