Несколько дней остается до выборов нового главы Европарламента

11 Января 2017 19:06

Руководителя высшего законодательного органа ЕС выберут путем тайного голосования 17 января. На это место претендуют 8 кандидатов. Уже есть и фавориты гонки. Их двое. Оба - итальянцы: Джанни Питтелла от фракции социалистов и демократов и протеже Берлускони Антонио Таяни из Европейской народной партии. Нынешний глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что не будет баллотироваться на третий срок, а вернется в большую политику своей страны - Германии. Многие СМИ даже называли Шульца вероятным кандидатом на пост канцлера ФРГ. Однако недавно политик опроверг эти слухи.