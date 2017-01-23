В мире
23 Января 2017 09:00
Непогода в США
Не менее 18 человек погибли в экстремальных погодных условиях в штатах Джорджия и Миссисипи. Здесь объявлен режим чрезвычайного положения. Два человека погибли в жилом фургоне, который подняло в воздух и пронесло сто метров. Соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп. Скорость ветра в эпицентре стихии – более 200 километров в час. Сейчас ураган движется в сторону Флориды и Южной Каролины.
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