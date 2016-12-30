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Неожиданный сюрприз преподнесла погода жителям Турции
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30 Декабря 2016 19:09

Неожиданный сюрприз преподнесла погода жителям Турции

За сутки  во  многих  городах страны выпало рекордное количество снега. Во власти циклона даже южные города. Снежные заносы вызвали настоящий хаос на дорогах. Дети же, наоборот, обрадовались - они играют в снежки и лепят снеговиков.

 

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