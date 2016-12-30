Неожиданный сюрприз преподнесла погода жителям Турции

30 Декабря 2016 19:09

За сутки во многих городах страны выпало рекордное количество снега. Во власти циклона даже южные города. Снежные заносы вызвали настоящий хаос на дорогах. Дети же, наоборот, обрадовались - они играют в снежки и лепят снеговиков.