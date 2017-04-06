Неожиданный поворот в предвыборной гонке во Франции

5 Апреля 2017 21:27

Очередной раунд теледебатов выиграл аутсайдер Жан-Люк Меланшон. Это левый политик, который возглавляет движение "Непокоренная Франция".

По мнению телезрителей, Меланшон оказался наиболее убедительным среди всех 11 кандидатов. Фаворит гонки Эммануэль Макрон занял второе место. За ним следуют экс-премьер Франсуа Фийон и лидер ультраправых Марин Ле Пен. Как пишет французская пресса, Меланшону удалось обаять аудиторию своим остроумием. Сейчас аналитики не исключают, что после этих дебатов Меланшону и вовсе удастся сплотить вокруг себя все левые силы. Это позволит политику всерьез претендовать на президентское кресло. В ходе дебатов Меланшон высказался за выход Франции из Евросоюза и защиту прав трудящихся.

Жан-Люк Меланшон, кандидат в президенты Франции: "Франции нужно выйти из всех договоров с ЕС. Недопустимо, чтобы нам диктовали, какие социальные и экономические преобразования нам нужно проводить. Наше пребывание в ЕС способствует условиям сверхэксплуатации трудящихся. А договоры ЕС о зоне свободной торговли с Канадой и США еще больше ухудшат экономическое положение. Выйдя из ЕС, Франция сможет изменить соглашения с другими странами в свою пользу".

Громкие заявления сделали и другие кандидаты. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен назвала Францию "университетом для джихадистов", а Франсуа Фийон предложил создать новый антитеррористический альянс с участием России. Первый тур президентских выборов намечен во Франции на 23 апреля. Однако ни у кого из кандидатов нет шансов набрать в ходе него более 50 % голосов. Второй тур, в который могут попасть Фийон, Ле Пен, Макрон и, судя по всему, Меланшон, состоится 7 мая.