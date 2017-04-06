Неожиданное заявление сделал глава Россельхознадзора

6 Апреля 2017 21:13

Сергей Данкверт попросил отвести его от белорусского вопроса. Напомним, на недавней встрече в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко и Владимира Путина российский лидер напрямую поручил специалистам посетить белорусские сельхозпредприятия, в отношении которых со стороны российского ведомства возникли сомнения и был введен запрет на поставки продукции с тем, чтобы на месте детально разобраться в ситуации и внести ясность во все существующие вопросы. Однако последовала неожиданная реакция - Сергей Данкверт ушел в отказ.

Почувствовав, что работать, как раньше, вразрез с интересами союзных стран не выйдет, чиновник своим отказом показал и России то, что уже давно было известно Беларуси. Очевидно, что соблюдение госинтересов волнует его много меньше, чем пополнение поголовья на связанных с ним фермах. А забота о госинтересах - не главная черта чиновника с непереносимостью белорусской лактозы.