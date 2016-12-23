Неослабевающий поток приезжих все сильнее раздражают жителей европейских стран

25 Декабря 2016 21:36

Неослабевающий поток приезжих и слабый контроль за ними все сильнее раздражают жителей европейских стран. Они считают, что их жизнь значительно ухудшилась после того, как лидеры стран ЕС гостеприимно распахнули двери перед выходцами из африканского и ближневосточного регионов. Так, по данным опроса общественного мнения французской компании IFop, негативную динамику отметили 79% жителей Италии, 67% жителей Франции, 53% жителей Великобритании, 45% жителей Германии и Испании, а также 35% жителей Польши.