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Необычный бассейн появился на крыше жилого дома в Хьюстоне
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10 Апреля 2017 12:10

Необычный бассейн появился на крыше жилого дома в Хьюстоне

Необычный бассейн появился на крыше многоквартирного жилого дома в городе Хьюстон, штат Техаc. Он расположен на высоте 150 метров, на самом краю 42-этажного небоскреба и имеет стеклянный пол, который позволяет людям видеть все, что находится внизу. Ширина прозрачной части бассейна - около 3-х метров.

  

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