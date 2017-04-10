Необычный бассейн появился на крыше жилого дома в Хьюстоне

10 Апреля 2017 12:10

Необычный бассейн появился на крыше многоквартирного жилого дома в городе Хьюстон, штат Техаc. Он расположен на высоте 150 метров, на самом краю 42-этажного небоскреба и имеет стеклянный пол, который позволяет людям видеть все, что находится внизу. Ширина прозрачной части бассейна - около 3-х метров.