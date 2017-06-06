7 Июня 2017 15:14

Беженцы вынуждают Германию менять законы об отцовстве. По данным издания "Локал", в стране резко возросло количество случаев, когда немцы за плату в несколько тысяч евро признают себя отцами детей мигрантов, что автоматически дает новорожденным гражданство ФРГ, а их матери получают право не уезжать на родину. По существующим правилам, генетическое родство доказывать необязательно, достаточно согласия всех сторон. Только в Берлине, по данным прокуратуры, подобных дел с начала года - более 700. При этом новоиспеченные отцы обычно не работают, алименты за них идут из бюджета.