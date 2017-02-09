Немецкой полиции удалось предотвратить теракт

10 Февраля 2017 12:02

Боевое огнестрельное оружие, флаги группировки "Исламское государство" и мачете нашли у двух предполагаемых организаторов атак в городе Геттинген. По данным полиции, гражданин Алжира 27 лет и гражданин Нигерии 23-х планировали нападения на территории Германии. Задержанные давно попали в поле зрения правоохранителей как радикальные исламисты. Они исповедовали идеи салафизма и были связаны с ИГИЛ.