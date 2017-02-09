Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Немецкой полиции удалось предотвратить теракт
В мире
RSS
Немецкой полиции удалось предотвратить теракт
Скачать Поделиться

10 Февраля 2017 12:02

Немецкой полиции удалось предотвратить теракт

Боевое огнестрельное оружие, флаги группировки "Исламское государство" и мачете нашли у двух предполагаемых организаторов атак в городе Геттинген. По данным полиции, гражданин Алжира 27 лет и гражданин Нигерии 23-х планировали нападения на территории Германии. Задержанные давно попали в поле зрения правоохранителей как радикальные исламисты. Они исповедовали идеи салафизма и были связаны с ИГИЛ. 

  

Другие новости

Вместо бейджа - микрочип Замест бейджа - мікрачып 09.02.2017 08:05 / В мире Вместо бейджа - микрочип

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =