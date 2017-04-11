Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Немецкая полиция предотвратила теракт в Берлине
В мире
RSS
Немецкая полиция предотвратила теракт в Берлине
Скачать Поделиться

11 Апреля 2017 08:03

Немецкая полиция предотвратила теракт в Берлине

Офицеры арестовали беженца, который готовил атаку у здания российского посольства. 24-летний выходец из Марокко собирался устроить теракт на одной из массовых акций, которые постоянно проходят в районе рядом со зданием дипмиссии России в Германии. 

  

Другие новости

Стрельба в Калифорнии Страляніна ў Каліфорніі 11.04.2017 07:08 / В мире Стрельба в Калифорнии

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =