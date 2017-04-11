Немецкая полиция предотвратила теракт в Берлине

11 Апреля 2017 08:03

Офицеры арестовали беженца, который готовил атаку у здания российского посольства. 24-летний выходец из Марокко собирался устроить теракт на одной из массовых акций, которые постоянно проходят в районе рядом со зданием дипмиссии России в Германии.