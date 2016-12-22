Немецкая полиция могла знать водителя, который въехал в толпу в Берлине

20 Декабря 2016 12:05

Немецкая полиция могла знать водителя, который въехал на грузовике в толпу на рождественской ярмарке. Таблоид Bild отмечает, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за мелких правонарушений. Тем временем, власти подтвердили, что наезд был умышленный и инцидент рассматривается как теракт. Трагедия накануне унесла 12 жизней, раненых около 50. Белорусские дипломаты уточняют, есть ли среди жертв наши соотечественники. По разным данным, за рулем находился афганец или пакистанец. При обыске в кабине фуры с польскими номерами нашли тело мужчины. Задержан один подозреваемый. Вчерашняя берлинская атака развивалась по сценарию июльского теракта в Ницце. Тогда грузовик въехал в толпу на Английской набережной. Погибли 86 человек.