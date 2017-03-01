Неизвестный кинул яйцо в кандидата на пост президента Франции

2 Марта 2017 08:00

Инцидент произошел, когда Эммануэль Макрон находился на сельскохозяйственной выставке в Париже. Политик выразил сожаление по поводу "яичного метания", потому что оно “не улучшает политический диалог”. Это не первый подобный инцидент для Макрона: прошлым летом в экс министра экономики бросили яйцо, когда он посещал пригород Парижа.