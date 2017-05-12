Неизвестные хакеры заразили вирусом-вымогателем устройства в 74 странах мира

13 Мая 2017 21:12

Сегодня утром новость о самой масштабной кибератаке в истории планеты буквально потрясла мировую общественность. Неизвестные хакеры заразили вирусом-вымогателем под названием WannaCry устройства в 74 странах мира.

Вредоносная программа за короткое время произвела около 45 тысяч атак. Среди объектов нападения - не только личные компьютеры, но и серверы больниц, железных дорог, сотовых операторов, банков и силовых ведомств. Сообщение на черном фоне гласило, что все файлы на персональном электронном устройстве заблокированы, а для дешифровки необходимо произвести оплату от 300 до 600 долларов США.

Атаке подверглись только компьютеры с Windows. При этом "заражение" по всему миру продолжается. "Вакцина" здесь одна — осторожность и предусмотрительность. Важно не открывать подозрительные вложенные файлы. При этом эксперты предупреждают: дальше будет больше. Частота и масштабы кибератак будут только нарастать.

Как противостоять новой угрозе, обсуждали сегодня и министры финансов, и главы центральных банков стран "Большой семерки" в итальянском городе Бари. Сообщается, что участники встречи договорились предпринимать совместные усилия в борьбе с международными кибератаками.