Неформальная встреча министров экономики и финансов стран Евросоюза пройдет на Мальте

7 Апреля 2017 09:06

Неформальная встреча министров экономики и финансов стран Евросоюза пройдет сегодня на Мальте. Это государство сейчас председательствует в ЕС. На повестке дня экономическое положение Греции. Афины пытаются снова договориться с кредиторами о новом транше. Взамен от Эллады требуют реформ и жесткой экономии.