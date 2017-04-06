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Неформальная встреча министров экономики и финансов стран Евросоюза пройдет на Мальте
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7 Апреля 2017 09:06

Неформальная встреча министров экономики и финансов стран Евросоюза пройдет на Мальте

Неформальная встреча министров экономики и финансов стран Евросоюза пройдет сегодня на Мальте. Это государство сейчас председательствует в ЕС. На повестке дня экономическое положение Греции. Афины пытаются снова договориться с кредиторами о новом транше. Взамен от Эллады требуют реформ и жесткой экономии.

  

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