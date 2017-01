Неделя мужской моды открывается в Нью-Йорке

31 Января 2017 09:07

Впервые в этом мероприятии принимает участие Раф Симонс - креативный директор Calvin Klein. Кроме уже признанных кутюрье, публика также увидит работы восходящих звезд фэшн-индустрии. Запланировано около 70-ти презентаций. К слову, в последнее время многие бренды выбирают подход "see now, buy now", который позволяет приобрести вещи с подиума через шоу-румы или сайт марки сразу же после показа.