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Неделя мужской моды открывается в Нью-Йорке
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31 Января 2017 09:07

Неделя мужской моды открывается в Нью-Йорке

Впервые в этом мероприятии принимает участие Раф Симонс - креативный директор Calvin Klein. Кроме уже признанных кутюрье, публика также увидит работы восходящих звезд фэшн-индустрии. Запланировано около 70-ти презентаций. К слову, в последнее время многие бренды выбирают подход "see now, buy now", который позволяет приобрести вещи с подиума через шоу-румы или сайт марки сразу же после показа.

  

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