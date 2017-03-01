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28 Февраля 2017 21:39

Не стало легендарного хоккеиста Владимира Петрова

В ночь на вторник не стало легендарного хоккеиста Владимира Петрова. Двукратному олимпийскому чемпиону и девятикратному чемпиону мира в составе сборной Советского Союза было 68 лет. Участник исторической серии матчей между Канадой и сборной Союза выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым, где исполнял роль центрального нападающего. Большую часть карьеры провел в ЦСКА. Позже проявил себя в качестве функционера. Петров является первым президентом Федерации хоккея России, работал генеральным менеджером в ЦСКА и СКА. Проводы Владимира Владимировича пройдут 2 марта.