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30 Декабря 2016 15:06

Не прекращается поисковая операция в Черном море на месте крушения Ту-154

Пока из 92 погибших найдены тела 19. На поверхности уже 13 крупных и почти 2 тысячи мелких обломков самолета. Стали известны и новые подробности катастрофы. Особая ситуация на борту самолета длилась всего 10 из 70 секунд полета, заявили представители правительственной комиссии России по крушению. Первые данные расшифровки бортовых самописцев позволили уменьшить количество версий причин трагедии. Уже известно, что следов взрыва или пожара не обнаружено.