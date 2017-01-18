Не менее 50 человек погибли и более сотни ранены во время авианалета нигерийских военных

18 Января 2017 08:00

Они по ошибке атаковали лагерь беженцев. Среди жертв - сотрудники гуманитарных организаций, в том числе шесть представителей Международного комитета Красного Креста. Инцидент произошел на северо-востоке страны - недалеко от границы с Камеруном, где армия борется с боевиками исламистской группировки "Боко Харам".