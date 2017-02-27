Не "Ла-Ла Ленд" - лучший фильм

27 Февраля 2017 09:01

Грандиозным скандалом завершилась 89-ая церемония вручения премии "Оскар". В финале шоу, когда должны были отдать последнего "Золотого рыцаря", ведущие перепутали конверты - им в руки попала карточка с лучшей актрисой - Эммой Стоун. Поэтому сначала по ошибке назвали фильмом года "Ла-Ла Ленд". Отсюда и неразбериха. Оплошность заметили сразу же на сцене и уже прозвали шуткой года. Такого история "Оскара" еще не знала. В итоге официально "Лучший фильм" - картина "Лунный свет". А вот кому достались остальные не менее важные номинации - расскажет

89-ая церемония вручения премии американской киноакадемии началась с зажигательного номера - Джастин Тимберлейк с песней Can’t Stop The Feeling из анимационного фильма "Тролли".

Затем на сцене появился комик Джимми Киммел и сразу дал понять, что нынешняя церемония будет окрашена в политические цвета (напомним, многие голливудские звезды выражают свое категорическое несогласие с действиями Дональда Трампа на посту президента США). Свой монолог Киммел начал со следующей фразы: "Наше шоу смотрят сегодня более чем в 225 странах мира, которые теперь нас ненавидят". И обратил внимание аудитории на актрису Мерил Стрип, попросив приветствовать ее аплодисментами за "ее многочисленные невыдающиеся и переоцененные актерские работы" - намек на реакцию президента Трампа на критику со стороны Стрип. Мерил от души рассмеялась.

Первым же триумфатором церемонии стал темнокожий актер Махершала Али. Он победил в номинации "Лучший исполнитель роли второго плана" за фильм "Лунный свет". Это история мальчика из гетто, его становления как личности в детстве, потом юности и, наконец, в зрелом возрасте.

Лучшей актрисой второго плана стала Виола Дэвис за ленту "Ограды". Принимая золотую статуэтку, едва сдерживая слезы от волнения — ведь это ее первый "Оскар", она отметила, что этот фильм "о людях и о прощении".

Виола Дэвис, актриса: "Я стала актрисой и очень рада, что ею стала. Это позволяет прожить жизнь во всей ее полноте. Для меня Вселенной стали люди, которые учили меня не совершать ошибок, уважать и любить окружающих".

Иранская лента "Коммивояжер" Асгара Фархади получила "Оскара" в номинации "Фильм на иностранном языке". Фархади, к слову, в знак протеста против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа не приехал на церемонию и попросил получить его приз американкеу иранского происхождения Ануше Ансари - эта первая мусульманка и представительница Ирана, побывавшая в космосе.

Ануше Ансари, космический турист: "Хочу зачитать то, что сказал Асгар Фархади. Сожалею, что я не с вами в этот вечер. Деление мира на "нас" и "наших врагов" порождает страх, порождает агрессию и войны. Кинематографисты могут направить свои камеры на то, что составляет достоинство людей, чтобы сломать стереотипы, связанные с различием наций и религий".

Лучшим анимационным мультфильмом года стал "Зверополис", а лучшим документальным фильмом - драма "О.Джей: Сделано в Америке" режиссера Эзры Эдельмана. И теперь о главном фаворите нынешней премии - мюзикле "Ла-Ла Ленд". Он был номинирован в 14 номинациях, однако взял всего 7 статуэток. За лучшего режиссера - Дэмьен Шазелл, он стал самым молодым оскароносным режиссером в истории премии.

Дэмьен Шазелл, режиссер: "Я хочу поблагодарить в первую очередь великолепных режиссеров, которые разделили со мной номинацию, - Вильнёв, Гибсон, Лонерган, Дженкинс. Ваши работы меня вдохновляли на творчество".

Наградили и композитора мюзикла - это Джастин Гурвиц, оператора Линуса Сандгрена и художника-постановщика. Также "Оскара" получила и песня - City of Stars. Лучшей же актрисой была признана Эма Стоун, сыгравшая в "Ла-Ла Ленде" - это поразило как и зрителей в зале, так и саму актрису.

Вопреки прогнозам, лучшим актером киноакадемики признали не партнера Эммы Стоун по фильму Райана Гослинга, а Кейси Аффлека за "Манчестер у моря". Говоря слова благодарности, он изрядно волновался.

Кульминация церемонии. Лучшим фильмом называют "Ла-Ла Ленд". На сцене триумфаторы. И вдруг оказывается, что Уоррен Битти - актер, который объявлял победителя, перепутал конверты и лучшим фильмом признан "Лунный свет" Барри Дженкинса.

Битти просит прощения, извиняется и ведущий церемонии. Авторы фильма "Ла-Ла Ленд"обескуражены, продюсеры уходят со сцены. Причем, это один из них заметил ошибку и прокричал на весь зал об этом. Зал "Долби" нерешительно аплодирует. Такого история "Оскара" еще не знала.