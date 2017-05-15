Названы возможные создатели вируса-вымогателя WannaCry

16 Мая 2017 12:06

Скорее всего, это северокорейские хакеры из группировки Lazarus, которых обвиняют в организации крупных атак на центробанк в Бангладеш, а также на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment. В этот раз оказались взломаны серверы "Диснея". Как утверждают американские СМИ со ссылкой на директора компании, группа хакеров требует выкуп за то, чтобы не публиковать в Интернете до премьеры украденный фильм. Предположительно речь идет о пятой части “Пиратов Карибского моря”. Напомним, широкомасштабной хакерской атаке подверглись тысячи компьютеров 150 стран мира. Максимум пришелся на Россию, Украину, Китай и Индию. Вирус WannaCry блокирует компьютер и требует выкуп в криптовалюте - биткоинах. Кибератаку удалось остановить, однако хакеры минувшей ночью запустили обновленную версию вируса.