Названы имена главных подозреваемых в субботнем теракте в Лондоне

6 Июня 2017 07:02

Это жители британской столицы - 27-летний Хурам Шазад Бадтт и 30-летний Рашид Редуан. При этом первый ранее был известен и полиции, и контрразведке МИ-5. Имя третьего исполнителя теракта пока не обнародовали. При этом все 12 задержанных (7 женщин и 5 мужчин) полиция отпустила. Им не предъявили обвинений. Напомним, в субботу вечером в британской столице в результате теракта погибли 7 человек, еще около полусотни были ранены. Сегодня в королевстве день траура.