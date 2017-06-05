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Названы имена главных подозреваемых в субботнем теракте в Лондоне
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6 Июня 2017 07:02

Названы имена главных подозреваемых в субботнем теракте в Лондоне

Это жители британской столицы - 27-летний Хурам Шазад Бадтт и 30-летний Рашид Редуан. При этом первый ранее был известен и полиции, и контрразведке МИ-5. Имя третьего исполнителя теракта пока не обнародовали. При этом все 12 задержанных (7 женщин и 5 мужчин) полиция отпустила. Им не предъявили обвинений. Напомним, в субботу вечером в британской столице в результате теракта погибли 7 человек, еще около полусотни были ранены. Сегодня в королевстве день траура.

  

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