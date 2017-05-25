Главная>>В мире>>Названо имя нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения
В мире
RSS
Названо имя нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения
Скачать Поделиться

24 Мая 2017 07:16

Названо имя нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения

Это бывший руководитель Министерства здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус. Кандидат от Эфиопии был избран новым гендиректором организации на заседании 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Гебреисус официально приступит к своим новым обязанностям 1 июля. Второй срок полномочий действующего гендиректора ВОЗ Маргарет Чен истекает 30 июня.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =