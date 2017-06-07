Найдены обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы

8 Июня 2017 09:03

Обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы и тела пассажиров найдены в Андаманском море. В зоне спасательной операции участвуют несколько кораблей. Также поиски ведет авиация.

По официальным данным, на борту находились 108 человек - это семьи военнослужащих и экипаж. Накануне лайнер вылетел в Янгон из города Мьей на юге страны. Позже его обломки нашли в море.