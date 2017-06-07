В мире
8 Июня 2017 09:03
Найдены обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы
Обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы и тела пассажиров найдены в Андаманском море. В зоне спасательной операции участвуют несколько кораблей. Также поиски ведет авиация.
По официальным данным, на борту находились 108 человек - это семьи военнослужащих и экипаж. Накануне лайнер вылетел в Янгон из города Мьей на юге страны. Позже его обломки нашли в море.
Другие новости
08.06.2017 09:09 / В мире Иранские силовики задержали пятерых человек, причастных ко вчерашним терактам “Исламского государства”
08.06.2017 09:00 / В мире В Киеве на территории посольства США прогремел взрыв
08.06.2017 08:00 / В мире Экс-глава ФБР дал письменные показания Конгрессу о контактах с Трампом
08.06.2017 07:19 / В мире В городе Хельсингборг на юге Швеции открылся "Музей неудач"
08.06.2017 07:04 / В мире В Совете Безопасности ООН осудили теракты в Тегеране
08.06.2017 07:01 / В мире Убийство психолога Красного Креста в Германии
08.06.2017 07:00 / В мире Сегодня в Великобритании проходят внеочередные выборы в нижнюю палату парламента
07.06.2017 21:15 / В мире В Андаманском море продолжается операция по поиску обломков военного самолета
07.06.2017 21:12 / В мире Великобритания готовится выбрать новый парламент
07.06.2017 19:14 / В мире Завтра британцы выбирают новый парламент
07.06.2017 19:11 / В мире Пропавший в Мьянме военный самолет разбился
07.06.2017 19:08 / В мире Двойной теракт в Тегеране
07.06.2017 15:14 / В мире Немцы за плату в несколько тысяч евро признают себя отцами детей мигрантов
07.06.2017 15:12 / В мире Завтра в Великобритании пройдут внеочередные выборы в парламент
07.06.2017 15:10 / В мире В Тегеране произошли одновременные атаки на ряд правительственных объектов
07.06.2017 15:08 / В мире В Мьянме ищут военный самолет
07.06.2017 12:10 / В мире Медведь атаковал жилой дом Колорадо
07.06.2017 12:07 / В мире Конгрессмен Эл Грин готовит материалы для первой попытки импичмента президенту США
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия