Главная>>В мире>>Найдены обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы
В мире
RSS
Найдены обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы
Скачать Поделиться

8 Июня 2017 09:03

Найдены обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы

Обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы и тела пассажиров найдены в Андаманском море. В зоне спасательной операции участвуют несколько кораблей. Также поиски ведет авиация.

По официальным данным, на борту находились 108 человек - это семьи военнослужащих и экипаж. Накануне лайнер вылетел в Янгон из города Мьей на юге страны. Позже его обломки нашли в море.

  

Другие новости

Двойной теракт в Тегеране Падвойны тэракт у Тэгеране 07.06.2017 19:08 / В мире Двойной теракт в Тегеране

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =