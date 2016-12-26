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Найден один из черных ящиков разбившегося в Черном море лайнера
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27 Декабря 2016 09:03

Найден один из черных ящиков разбившегося в Черном море лайнера

В деле о крушении в Черном море Ту-154 появился очевидец. Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился в момент трагедии на катере в акватории Сочи, рассказал, что самолет, который вылетел из аэропорта, вместо того чтобы набрать высоту, как будто пытался сесть на воду, пишет "Коммерсантъ". Сейчас специалисты изучают схему взлета лайнера и переговоры экипажа.  Версий, над которыми работает следствие, по официальным сообщениям, по-прежнему четыре. Это попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. По мнению некоторых специалистов, борт был перегружен. Истинную причину крушения смогут прояснить  черные ящики. По последним данным, один уже обнаружен. В ближайшее время бортовой самописец извлекут из-под воды. Еще  два находятся в хвостовой части самолета. Ее расположение на дне тоже установлено. Поисковая операция не прекращается ни на минуту.

Игорь Конашенков, начальник управления пресс-службы и информации Министерства обороны России: "Водолазами уже осуществлен подъем двух элементов механизма управления самолетом. По серийным номерам установлена их принадлежность вылетевшему 25 декабря из Адлера самолету Ту-154 Минобороны России. Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов. К настоящему времени закончено обследование 100 процентов надводной поверхности в районе поиска. В семи секторах полностью осмотрено дно".

Минобороны России сообщает, что самый крупный из поднятых обломков лайнера - часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами. Его достали из воды поздно вечером и вместе с остальными деталями направили на берег  следователям. Еще обнаружены, но пока не подняты  обломки хвостовой части и двигателя. Их  достанут при помощи прибывшего самоходного морского крана. Основная часть обломков находится на глубине 30 метров в полутора километрах от берега.

Петр Гриценко, начальник управления центра "Лидер" МЧС России: "Центр "Лидер" сейчас проводит поисковую операцию в водах Черного моря, используя гидролокатор бокового сканирования, который позволяет изучить дно и предметы, находящиеся глубоко под водой. Работают также 820 спасателей. Они визуально изучают поверхность воды, ищут обломки самолета и личные вещи пассажиров и команды".

Этим утром на поверхности воды спасатели обнаружили еще  три жертвы и большое количество останков. Таким образом найдено уже 16 тел. В Москве началась идентификация погибших. По последним данным, опознаны двое. Всего на борту самолета, вылетевшего после дозаправки из Сочи на сирийскую авиабазу Хмеймим, было 92 человека. Никто не выжил.

 

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