Наводнения и оползни в колумбийском Макоа

2 Апреля 2017 15:03

Более 250 человек стали жертвами наводнений и оползней в колумбийском Макоа. Еще около двухсот числятся пропавшими без вести. К проведению поисково-спасательных работ привлечены тысячи военных и полицейских. Сход оползней спровоцировали проливные дожди, из-за которых вышла из берегов река. Cелевые потоки накрывали целые кварталы.