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Наводнения и оползни в колумбийском Макоа
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2 Апреля 2017 15:03

Наводнения и оползни в колумбийском Макоа

Более 250 человек стали жертвами наводнений и оползней в колумбийском Макоа. Еще около двухсот числятся пропавшими без вести. К проведению поисково-спасательных работ привлечены тысячи военных и полицейских. Сход оползней спровоцировали проливные дожди, из-за которых вышла из берегов река. Cелевые потоки накрывали целые кварталы.

  

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