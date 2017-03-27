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Наводнение в Перу унесло жизни уже ста человек
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28 Марта 2017 15:22

Наводнение в Перу унесло жизни уже ста человек

15-часовой проливной дождь затопил целый город на северо-западе страны. Власти приняли решение эвакуировать из опасной зоны около 300 семей. Десятки пропали без вести. В общей сложности разгул стихии затронул почти 900 тысяч человек. На восстановительные работы уйдет свыше 760 миллионов долларов.

  

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