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НАТО заставит страны альянса увеличить расходы на оборону
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22 Мая 2017 08:01

НАТО заставит страны альянса увеличить расходы на оборону

Ожидается, что проект инициативы об ужесточении требований к оборонным расходам стран - членов НАТО будет рассмотрен на предстоящем саммите в Брюсселе. Как сообщает "Уолл-стрит джэрнал", каждая страна предоставит детальный план по увеличению национальных расходов на оборону до двух процентов ВВП. В плане должно быть указано, на что та или иная страна потратит дополнительное финансирование, а также точное число военнослужащих, которые войдут в миссии альянса.

  

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