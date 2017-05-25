НАТО заставит страны альянса увеличить расходы на оборону

22 Мая 2017 08:01

Ожидается, что проект инициативы об ужесточении требований к оборонным расходам стран - членов НАТО будет рассмотрен на предстоящем саммите в Брюсселе. Как сообщает "Уолл-стрит джэрнал", каждая страна предоставит детальный план по увеличению национальных расходов на оборону до двух процентов ВВП. В плане должно быть указано, на что та или иная страна потратит дополнительное финансирование, а также точное число военнослужащих, которые войдут в миссии альянса.