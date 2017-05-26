НАТО намерено объявить о небоевом присоединении к коалиции против "Исламского государства"

25 Мая 2017 19:06

Руководство НАТО намерено объявить о небоевом присоединении к возглавляемой США международной коалиции против "Исламского государства". Это решение станет одной из основных тем однодневного саммита в Брюсселе с участием глав государств и правительств 28 стран альянса. Встречу называют "особой" ввиду участия в саммите нового американского президента Дональда Трампа. Лидеры планируют принять два доклада: по справедливому распределению бремени денежных расходов между союзниками и борьбе с терроризмом.