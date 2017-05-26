Главная>>В мире>>НАТО намерено объявить о небоевом присоединении к коалиции против "Исламского государства"
В мире
RSS
НАТО намерено объявить о небоевом присоединении к коалиции против "Исламского государства"
Скачать Поделиться

25 Мая 2017 19:06

НАТО намерено объявить о небоевом присоединении к коалиции против "Исламского государства"

Руководство НАТО намерено объявить о небоевом присоединении к возглавляемой США международной коалиции против "Исламского государства". Это решение станет одной из основных тем однодневного саммита в Брюсселе с участием глав государств и правительств 28 стран альянса. Встречу называют "особой" ввиду участия в саммите нового американского президента Дональда Трампа. Лидеры планируют принять два доклада: по справедливому распределению бремени денежных расходов между союзниками и борьбе с терроризмом.

  

Другие новости

Беженцы бегут из Литвы Бежанцы бягуць з Літвы 26.05.2017 19:04 / В мире Беженцы бегут из Литвы
В Перу прошел День клоуна У Перу прайшоў Дзень клоўна 26.05.2017 09:09 / В мире В Перу прошел День клоуна

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =