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Настоящая зима пришла в Алжир
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13 Января 2017 07:08

Настоящая зима пришла в Алжир

В центральных районах страны выпал снег. Обычно он там бывает только на севере. Циклон принес снежное великолепие со стороны Средиземного моря. Но, как предполагают синоптики, снежный покров в горах продержится недолго. А пока местные жители (особенно дети), а также животные спешат насладиться экзотикой.  

  

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