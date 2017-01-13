Настоящая зима пришла в Алжир

13 Января 2017 07:08

В центральных районах страны выпал снег. Обычно он там бывает только на севере. Циклон принес снежное великолепие со стороны Средиземного моря. Но, как предполагают синоптики, снежный покров в горах продержится недолго. А пока местные жители (особенно дети), а также животные спешат насладиться экзотикой.