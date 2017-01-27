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Население Германии достигло рекорда из-за притока беженцев
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28 Января 2017 12:07

Население Германии достигло рекорда из-за притока беженцев

Согласно официальной статистике, в стране сейчас проживают почти 83 миллиона человек. В прошлом году в ФРГ приехало жить на 750 тысяч человек больше, чем уехало из нее. Немецкая экономика нуждается в большом количестве рабочих, которое и может быть достигнуто за счет притока мигрантов. В основном беженцы прибывают в Германию через Грецию и балканские страны.  

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