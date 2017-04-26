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NASA запустило в так называемый близкий космос специальный воздушный шар
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26 Апреля 2017 15:10

NASA запустило в так называемый близкий космос специальный воздушный шар

Старт состоялся в Новой Зеландии, шар уже начал собирать данные. В течение стодневного путешествия аппарат будет обнаруживать космические частицы сверхвысоких энергий из-за пределов галактики, когда они проникают в земную атмосферу. Откуда берутся эти частицы, пока для ученых тайна. Из массивных ли черных дыр в центре галактик или откуда-то еще - с ответом и должен помочь шар. Ранее несколько попыток запуска были сорваны штормами и циклонами.

  

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