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НАСА проведет сегодня пресс-конференцию об открытии цивилизации за пределами Солнечной системы
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22 Февраля 2017 12:02

НАСА проведет сегодня пресс-конференцию об открытии цивилизации за пределами Солнечной системы

Астрономы всего мира замерли в ожидании. Американское аэрокосмическое агентство проанонсировало пресс-конференцию с интригующей темой: "Об открытии цивилизации за пределами Солнечной системы". В штаб-квартиру НАСА приглашены ведущие зарубежные ученые и журналисты. О каком именно открытии идет речь, американцы не сообщили, но ранее заявляли, что занимаются изучением более тысячи экзопланет, на которых может быть жизнь. Брифинг НАСА пройдет сегодня - все желающие смогут следить за ним на официальном сайте аэрокосмического агентства.

  

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