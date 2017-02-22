НАСА проведет сегодня пресс-конференцию об открытии цивилизации за пределами Солнечной системы

22 Февраля 2017 12:02

Астрономы всего мира замерли в ожидании. Американское аэрокосмическое агентство проанонсировало пресс-конференцию с интригующей темой: "Об открытии цивилизации за пределами Солнечной системы". В штаб-квартиру НАСА приглашены ведущие зарубежные ученые и журналисты. О каком именно открытии идет речь, американцы не сообщили, но ранее заявляли, что занимаются изучением более тысячи экзопланет, на которых может быть жизнь. Брифинг НАСА пройдет сегодня - все желающие смогут следить за ним на официальном сайте аэрокосмического агентства.