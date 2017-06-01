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НАСА объявило о беспрецедентной миссии на Солнце
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1 Июня 2017 08:08

НАСА объявило о беспрецедентной миссии на Солнце

Проект назвали "Паркер Солар Проуб" в честь известного астрофизика Юджина Паркера, чьи работы произвели революцию в науке. Ожидается, что данные, которые соберет специальный зонд, улучшат прогнозирование космической погоды, которая влияет и на жизнь на Земле, и на жизни космонавтов. Исследовательское устройство пролетит в четырех миллионах миль от поверхности Солнца - на такое расстояние к звезде еще не подлетал ни один космический аппарат. Предварительно запуск зонда назначен на 31 июля 2018 года.

  

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