Народный артист РСФСР Алексей Петренко скончался

23 Февраля 2017 07:12

Народный артист РСФСР лауреат Госпремии Алексей Петренко скончался в возрасте 78 лет. Актер стал известен широкой публике своими работами в кино и театре - всего более 80 ролей. Зрителям он запомнился прежде всего в качестве Петра Первого из фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". Также Кнуров в "Жестоком романсе", генерал Радлов в "Сибирском цирюльнике", Конан Дойль в "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе".